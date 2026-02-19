Regione | Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu Toscana Rossa resta fuori dal Consiglio

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso di Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, e della sua lista, che chiedevano di rivedere il risultato elettorale. La causa riguarda la verifica del superamento della soglia del 5%, che avrebbe garantito loro un seggio nel Consiglio regionale. La decisione chiude definitivamente la questione, lasciando fuori Toscana Rossa dall’assemblea. La candidata aveva presentato il ricorso dopo aver perso alle urne, ma il tribunale ha confermato i risultati ufficiali. Si attende ora il pronunciamento sui prossimi passi.

Il Tar della Toscana ha rigettato il ricorso della candidata di Toscana rossa Antonella Bundu e della lista a suo sostegno di rideterminare la cifra elettorale in modo da verificare il raggiungimento della soglia del 5% alle scorse elezioni. Bundu come candidata alla presidenza della Regione aveva superato il 5% delle preferenze, mentre la sua lista non aveva raggiunto la soglia per far eleggere un consigliere regionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Regione: Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu. “Toscana Rossa” resta fuori dal Consiglio Il Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu, resterà fuori dal consiglio regionaleIl Tar ha respinto il ricorso di Toscana Rossa, confermando che Antonella Bundu non potrà entrare nel consiglio regionale. Leggi anche: Toscana Rossa, presentato il ricorso al Tar contro l’esclusione di Bundu dal consiglio regionale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Tar respinge i ricorsi di De Nisi e Comito contro l’elezione di Pitaro: legittimo il calcolo della soglia del 4% · ilvibonese.it; Consiglio Regionale, il TAR respinge i ricorsi. Falcomatà salvo (per ora); Policoro, l'impianto per il biometano si farà: il Tar ha respinto il ricorso presentato dal Comune; Lime, il Tar respinge il ricorso contro lo stop ai monopattini di Roma: cosa succede adesso. Il Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu, resterà fuori dal consiglio regionaleGrande amarezza nella coalizione di sinistra, solidarietà dei 5 Stelle: Sentenza evidenzia una crisi di rappresentanza che la politica non può ignorare ... firenzetoday.it Il Tar boccia il ricorso, Bundu fuori dal ConsiglioFIRENZE: La ex candidata alla presidenza della Toscana fuori dall'assemblea regionale: Rispettiamo la sentenza, ma ricorreremo al Consiglio di Stato ... toscanamedianews.it Una bella serata. Grazie a chi ha voluto la serata di ieri per finanziare il ricorso di Antonella Bundu e uno spazio alternativo alle destre, alla rassegnazione, nell’autonomia dal centrosinistra. Fuori dalle campagne elettorali non è scontato fare il tutto esaurito e facebook