Ricercato incappa in un controllo stradale deve scontare oltre tre anni di carcere

Nel pomeriggio di domenica, una volante della polizia ha fermato un’auto in transito con a bordo un uomo e un bambino. Durante il controllo, è emerso che l’uomo era ricercato e aveva un’ordinanza di carcerazione in corso. L’individuo dovrà scontare più di tre anni di reclusione, conseguenza di precedenti reati. La vettura è stata sottoposta a verifica, e l’uomo è stato arrestato sul posto.

Nel pomeriggio di domenica, durante un controllo stradale, una pattuglie delle Volanti della Questura di Rimini ha intimato l'alt a una vettura in transito con a bordo un uomo e un bambino. Gli agenti hanno chiesto i documenti ad entrambi e, quello del guidatore, ha fatto scattare l'allarme nella.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Ricercato fermato in stazione: doveva scontare oltre tre anni di carcereStava per allontanarsi a bordo di un treno regionale diretto a Brescia, ma è stato fermato appena in tempo dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Deve scontare oltre 2 anni di carcere: rintracciato e arrestatoEra destinatario di un ordine di carcerazione: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato.