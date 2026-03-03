Ricercato fermato in stazione | doveva scontare oltre tre anni di carcere

Un uomo ricercato è stato arrestato in stazione prima di salire su un treno regionale diretto a Brescia. Era stato condannato a scontare più di tre anni di carcere e stava per partire quando gli agenti della Polizia Ferroviaria lo hanno fermato. La sua fuga è stata interrotta sul binario, impedendo così la sua partenza.

Stava per allontanarsi a bordo di un treno regionale diretto a Brescia, ma è stato fermato appena in tempo dagli agenti della Polizia Ferroviaria. È accaduto nella serata del 21 febbraio alla stazione di Stazione di Parma, dove un cittadino afghano di 33 anni, ricercato, è stato individuato.