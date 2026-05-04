Ricerca arriva l’immunoterapia sottocuta | si somministra in pochi minuti

È stata presentata una nuova immunoterapia sottocutanea che può essere somministrata in pochi minuti, rispetto ai 30 o 60 minuti delle modalità tradizionali. La riduzione dei tempi di somministrazione permette ai pazienti oncologici di dedicare più tempo ad altre attività e di migliorare la loro qualità di vita. La ricerca si concentra su questa innovazione, che potrebbe rappresentare un passo avanti nel trattamento delle patologie tumorali.

Pochi minuti rispetto agli attuali 30 o 60, che si traducono in più tempo a disposizione per i pazienti oncologici e in una migliore qualità di vita. L’immunoterapia per alcuni tipi di tumore diventa più semplice: non sarà più necessaria, infatti, una somministrazione via endovena, ma basterà un’iniezione sottocute. La breve durata della somministrazione sottocutanea di nivolumab, terapia immuno-oncologica, implica così importanti vantaggi: meno tempo in ospedale da dedicare alla terapia, maggiore flessibilità a parità di efficacia clinica, più efficienza per il Servizio Sanitario Nazionale grazie a una migliore gestione delle risorse e degli spazi nei nosocomi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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