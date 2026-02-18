Perché il tumore del polmone resiste all’immunoterapia | la ricerca

Una ricerca recente spiega perché il tumore del polmone resiste all’immunoterapia. Gli scienziati hanno scoperto che questa forma di cancro crea un ambiente nel suo tessuto che blocca l’azione delle cellule immunitarie. In particolare, il tumore modifica le sue caratteristiche per sfuggire alla risposta del sistema immunitario, rendendo più difficile sconfiggerlo con le terapie attuali.

Il tumore del polmone non a piccole cellule può costruire un ambiente che lo protegge dal sistema immunitario, riducendo così l’efficacia delle immunoterapie. A rilevarlo uno studio coordinato dai ricercatori dell’ Istituto nazionale tumori Regina Elena, i cui risultati hanno trovato spazio sul ‘Journal for immunotherapy of cancer’. Il tumore del polmone. Il tumore del polmone è il terzo tipo di cancro più frequente in Italia e quando viene diagnosticato in fase avanzata le possibilità di cura si riducono significativamente. Il tumore del polmone non a piccole cellule, che rappresenta circa l’85% dei casi, è la forma più diffusa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

