Una donna è finita in coma dopo un episodio avvenuto in un hotel di Riccione, dove si sarebbe verificata un’overdose. La stessa donna, dopo aver incontrato un pusher, avrebbe aggredito qualcuno con un coltello. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto, cercando di ricostruire il collegamento tra la donna, il suo incontro con il pusher e l’episodio violento avvenuto in via del Ciclamino.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la donna a incontrare il pusher prima dell'aggressione?. Chi è la donna coinvolta nel tragico caso di via del Ciclamino?. Perché la famiglia aveva già segnalato la fragilità psichica della giovane?. Come è stato possibile l'incontro con lo spacciatore in una zona turistica?.? In Breve La donna è nuora di Pierina Paganelli, vittima dell'omicidio di via del Ciclamino.. L'overdose è causata dall'assunzione di tre grammi di sostanza stupefacente.. Loris Bianchi aveva già allertato il 112 prima dell'aggressione a Riccione.. La paziente è stata trasferita d'urgenza presso l'ospedale Infermi di Rimini.. Sabato scorso a Riccione la trentenne Serena Badia è finita in coma farmacologico dopo un’overdose avvenuta nella hall di un albergo, precipitando in una crisi violenta con un coltello tra le mani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione, overdose in hotel: donna con un coltello finisce in coma

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