Donna armata di coltello in hotel dà in escandescenze poi il malore

Sabato intorno alle 13 a Riccione, i carabinieri sono intervenuti in un residence dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardo a una donna in evidente stato di agitazione. La donna, armata di un coltello, ha mostrato segni di escandescenza, causando scompiglio tra gli altri ospiti. Dopo alcuni minuti, la donna ha accusato un malore e sono stati chiamati i soccorsi. La situazione è stata poi sotto controllo.

Sono stati momenti di grande concitazione quelli vissuti sabato pomeriggio intorno alle 13 a Riccione, dove i carabinieri sono intervenuti in un residence a seguito di alcune segnalazioni di una donna in forte stato di agitazione. Una volta giunti nell’hotel della segnalazione, i militari dell’Arma hanno così trovato una trentenne, originaria di Parma ma residente a Riccione, in un forte stato di alterazione dovuto a un mix di farmaci e droghe da poco assunte, la quale brandiva anche un coltello. Durante l’intervento la trentenne ha quindi accusato un malore dopo essere stata denunciata per il porto abusivo di armi e oggetti atti a...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna armata di coltello in hotel dà in escandescenze, poi il malore Notizie correlate Novara, panico alla scuola materna: donna armata di coltello fa irruzione e si barrica in un’aula, fermata col taserA Novara, una donna armata di coltello si è barricata in un asilo: i Carabinieri l'hanno bloccata utilizzando un taser L'articolo . Leggi anche: Paura in strada a Torino: 21enne dà in escandescenze e accoltella una donna al collo in pieno centro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Donna armata di coltello in hotel dà in escandescenze, poi il malore; Aggredita dal suo pitbull, amputata gamba a una donna; Viareggio, accoltella la coinquilina: sangue e tanta paura tra due donne; Paura in strada: minaccia un uomo con un coltello. Perseguita una donna per mesi e prova a entrare in casa sua armato di coltello: Parlava male di meMolestie e stalking ai danni di una 44enne, fino a quando non ha tentato di fare irruzione in casa sua armato di coltello: cosa è successo. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su ... fanpage.it Controlli a Napoli, 200 persone identificate, un 12enne armato di coltello200 persone identificate, 71 veicoli controllati, 13 persone denunciate, 39 sanzioni al codice della strada e 4 segnalazioni per uso personale di droga: è il bilancio complessivo dei controlli messi i ... ansa.it Fermata al casello, era irreperibile da un anno: donna arrestata dalla polizia stradale per diverse rapine a mano armata - facebook.com facebook