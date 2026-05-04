Riccione 9 scuole in gara | la sfida delle mini F1 elettriche in 3D

A Riccione si sono sfidate nove scuole in una competizione di mini F1 elettriche in 3D, con una particolare attenzione alla prova di endurance. La gara ha visto l’applicazione di nuove strategie rispetto alle edizioni precedenti. Il progetto, avviato dieci anni fa, è gestito da tre organizzatori che si occupano di coordinare l’evento e le attività correlate. La competizione si svolge in un ambiente tecnologicamente avanzato, coinvolgendo studenti in un contesto di apprendimento pratico.

? Cosa scoprirai Come cambiano le strategie di gara con la nuova prova Endurance?. Chi sono i tre organizzatori che gestiscono il progetto da dieci anni?. Perché nessuna scuola romagnola parteciperà alla finale di Riccione?. Come collaboreranno le case automobilistiche con i team degli studenti?.? In Breve Finale 16-17 maggio al circuito Road Races di Riccione. Francesco Troianiello, Francesco Paolo Di Salvo e Lorenzo Pompignoli gestiscono il progetto. Oltre 100 studenti da 9 scuole di 5 regioni competono nella sesta stagione. Nessuna scuola della Romagna partecipa nonostante la sede dell'associazione sia a Forlì. Il 16 e il 17 maggio, il circuito di Road Races a Riccione ospiterà la finale di E-Horizon, il campionato nazionale di auto elettriche in 3D che vedrà sfidarsi 9 scuole provenienti da 5 regioni italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccione, 9 scuole in gara: la sfida delle mini F1 elettriche in 3D Notizie correlate Gli studenti si sfidano con le mini F1, l'amarezza degli ideatori forlivesi: "Mancano le scuole romagnole"Il fine settimana del 16 e 17 maggio a Riccione si svolgerà "E-Horizon" il campionato studentesco di auto elettriche in 3D ideato dall'Aima di Forlì... Isernia sfida il soccorso: 7 scuole in gara per la finale nazionaleDomani, domenica 12 aprile 2026, Isernia diventerà il centro nevralgico del soccorso giovanile molisano con la quarta edizione delle Olimpiadi di...