Domani, domenica 12 aprile 2026, Isernia ospiterà la quarta edizione delle Olimpiadi di primo soccorso per studenti, un evento che coinvolge sette scuole della regione. La competizione rappresenta un momento di confronto tra i giovani sulle pratiche di emergenza e intervento. La città si prepara ad accogliere i partecipanti che si sfideranno in varie prove pratiche e teoriche, consolidando l’impegno locale nel settore del soccorso giovanile.

Domani, domenica 12 aprile 2026, Isernia diventerà il centro nevralgico del soccorso giovanile molisano con la quarta edizione delle Olimpiadi di primo soccorso per studenti. Sette istituti scolastici della regione si sfideranno in simulazioni di emergenza per conquistare il passaporto per la finale nazionale che si terrà a Bolzano il prossimo 30 maggio. L’evento, che vede la Croce Rossa Italiana come principale promotrice e organizzatrice, vedrà protagonisti ventiquattro studenti selezionati tra le classi quarte degli istituti coinvolti. Le squadre, composte da sei membri ciascuna, hanno affrontato un rigoroso percorso di preparazione teorica e pratica focalizzato sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sulle tecniche fondamentali di primo intervento, sotto la guida esperta dei volontari della CRI.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia sfida il soccorso: 7 scuole in gara per la finale nazionale

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