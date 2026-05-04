Rhum Neisson | l’arte dei detenuti trasforma il riscatto in eccellenza

Un progetto innovativo utilizza il lavoro di detenuti per decorare a mano le bottiglie di rum, creando confezioni uniche e artistiche. Queste bottiglie vengono poi vendute come pezzi da collezione, con parte dei ricavi destinata al finanziamento di programmi di riscatto carcerario. Gli artisti coinvolti sono detenuti che, attraverso questa attività, esprimono le proprie capacità artistiche e contribuiscono a un percorso di reinserimento.

? Cosa scoprirai Come può un packaging decorato a mano finanziare il riscatto carcerario?. Chi sono gli artisti che trasformano le bottiglie in opere collezionabili?. Perché questo particolare rhum agricolo AOC è ideale per il ti'punch?. Come si è diffuso il modello sociale di Neisson nelle altre isole?.? In Breve Progetto attivo dal 1996 presso il carcere di Ducos e altre carceri caraibiche.. Packaging Zépol Karé decorato a mano con illustrazioni di pescatori e lavandaie.. Rhum bianco AOC al 50% prodotto con colonne crèole in Martinica.. Distribuzione in Italia gestita da Velier per la linea della famiglia Gué.. Dal 1996 la distilleria Neisson in Martinica unisce il valore del rhum agricolo AOC alla missione sociale degli Ateliers Tatanka, trasformando ogni bottiglia in un simbolo di riscatto per i detenuti del carcere di Ducos.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rhum Neisson: l’arte dei detenuti trasforma il riscatto in eccellenza Notizie correlate Il lavoro come riscatto: la lezione dei detenuti di PoggiorealeIl lavoro come riscatto: la lezione dei detenuti di Poggioreale"> Il mister Antonio Conte ha toccato le corde più profonde della sua esperienza... Cantiere comunità: ad Agrigento il riscatto sociale dei detenuti diventa una sfida collettivaIl progetto "Ri-Uscire" approda ad Agrigento proponendo un modello operativo che smette di considerare il reinserimento dei detenuti come un processo...