Il lavoro come riscatto | la lezione dei detenuti di Poggioreale

Durante un incontro con i detenuti nel carcere di Poggioreale, il mister Antonio Conte ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza passata, evidenziando il ruolo del lavoro come possibilità di riscatto. L'evento ha coinvolto i presenti, che hanno ascoltato le sue parole su come l’impegno nel lavoro possa rappresentare un’opportunità di reinserimento. Nessuna altra informazione è stata fornita sui contenuti specifici della conversazione o sulla durata dell’incontro.

"> Il mister Antonio Conte ha toccato le corde più profonde della sua esperienza passata durante un coinvolgente incontro con i detenuti del Carcere di Poggioreale. In questo dialogo significativo, ha richiamato alla mente la sua gioventù: “Con me tanti ragazzi, non tutti hanno preso la strada giusta”. Questo momento è stato parte integrante del progetto “Pensieri di libertà” sponsorizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Il legame tra sport e socialità. Nel corso dell’incontro, Conte ha evidenziato un nesso profondo tra i campi di periferia e la vita di chi vive in un contesto di detenuti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Napoli: Carcere di Poggioreale un inferno in terra

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