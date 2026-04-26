Dall’Orlando Furioso alle donne | il programma del weekend al Museo internazionale delle marionette

Durante il fine settimana, il Museo internazionale delle marionette propone un programma dedicato alle donne e alle storie senza tempo. Una mezz’ora sarà dedicata all’ascolto di racconti che ripercorrono figure mitiche e antiche narrazioni, con un focus particolare sul femminile. L’evento invita il pubblico a immergersi in un percorso che unisce teatro delle marionette e narrazione, con un’attenzione speciale alle figure femminili della letteratura e della tradizione.