Dall’Orlando Furioso alle donne | il programma del weekend al Museo internazionale delle marionette
Durante il fine settimana, il Museo internazionale delle marionette propone un programma dedicato alle donne e alle storie senza tempo. Una mezz’ora sarà dedicata all’ascolto di racconti che ripercorrono figure mitiche e antiche narrazioni, con un focus particolare sul femminile. L’evento invita il pubblico a immergersi in un percorso che unisce teatro delle marionette e narrazione, con un’attenzione speciale alle figure femminili della letteratura e della tradizione.
Mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile. Tornano con due nuovi appuntamenti, al Museo delle Marionette, i due format ideati e messi in scena da Alberto Nicolino, attore e raccontastorie, e rivolti a.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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