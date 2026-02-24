Resti umani nel lago | forse si tratta di Sergio Tamburini padre di tre figli morto a 37 anni

Un sub ha scoperto resti umani nel lago, probabilmente di Sergio Tamburini, un uomo di 37 anni morto in un incidente di 50 anni fa. La causa del ritrovamento è legata al crollo di un camion finito in acqua, che ha causato la morte di due persone. La scoperta avviene a pochi metri dal punto dell’incidente, dove il veicolo si inabissò. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire l’identità dei resti.

Aperto un fascicolo per indagare sulla vicenda. I sub del gruppo Volontari del Garda di Salò dovrebbero effettuare le immersioni necessarie per riportare in superficie i resti Inaspettato ritrovamento nelle profondità del Benaco: un sub avrebbe trovato ossa umane nel punto del lago dove, oltre 50 anni fa, un camion precipitò in acqua, provocando la morte di due persone. Secondo quanto si apprende finora, i resti potrebbero appartenere a Sergio Tamburini, padre di tre figli di Arco e autista dell'azienda Arcese Trasporti, tragicamente scomparso la sera del 26 maggio 1973, all'età di 37 anni. In quell'occasione, il camion condotto da Tamburini precipitò nel lago insieme a un collega, all'altezza del Corno di Bò, fra Torbole e Malcesine, durante un viaggio che si concluse in tragedia.