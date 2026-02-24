Resti umani trovati alla periferia di Sydney | Potrebbero essere dell'uomo rapito per errore giorni fa

Resti umani trovati alla periferia di Sydney, probabilmente collegati a un uomo rapito erroneamente alcuni giorni fa. La Polizia sospetta che i resti possano appartenere a Chris Baghsarian, scomparso il 13 febbraio. La scoperta è stata fatta durante lavori di ristrutturazione in un'area isolata, dove sono stati rinvenuti alcuni resti scheletrici. Le autorità stanno analizzando i dettagli per chiarire il collegamento tra la vittima e il caso di rapimento.

Resti umani trovati alla periferia di Sydney. Secondo la Polizia, potrebbero appartenere a Chris Baghsarian, l'uomo rapito per errore la mattina del 13 febbraio. Rinvenuta anche un'auto carbonizzata, all'interno prove forensi collegate all'85enne.