Resta incastrato in un macchinario | giovane operaio liberato e trasferito in ospedale

Un giovane operaio è rimasto incastrato in un macchinario durante un incidente sul lavoro a Monza. Dopo essere stato liberato, è stato trasferito in ospedale nel reparto di emergenza con un codice giallo. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.

Incidente sul lavoro a Monza: un operaio resta incastrato in un macchinario, ma per fortuna viene liberato e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è accaduto intorno alle 13 di mercoledì 4 marzo in un'azienda di viale Stucchi. Da quanto fino a ora emerso un operaio di 26 anni, addetto di una ditta esterna, era impegnato in attività di manutenzione quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è rimasto incastrato nei pressi di un macchinario. È scattata subito la macchina dei soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate ambulanza e automedica in codice rosso.