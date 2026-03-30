Una donna è rimasta con un braccio incastrato nella porta di un tram, venendo trascinata per circa 40 metri lungo via Mazzini. L’incidente è avvenuto nel centro della città e ha causato disagi al traffico, con i soccorsi intervenuti immediatamente per soccorrere la vittima. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Milano, 30 marzo 2026 – La scena ha quasi dell'incredibile, e forse qualcuno avrà pensato di trovarsi sul set di un film d'azione. E invece no: quella donna era a ppesa per davvero al tram. Trascinata per il braccio rimasto incastrato in una delle porte mentre stava salendo. Con la testa e tutto il resto del corpo all'esterno. Per più di 40 metri. Sotto gli occhi terrorizzati dei suoi due figli, che si erano già seduti a bordo del mezzo pubblico, e dei tantissimi passanti che nel pomeriggio della domenica delle Palme stavano passeggiando sui marciapiedi della centralissima via Mazzini. A due passi dal Duomo. La terribile disavventura, che per fortuna si è conclusa solo con tanto spavento e alcuni lievi traumi al braccio per una ventinovenne filippina, è avvenuta alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Resta incastrata con un braccio nella porta del tram 16 e viene trascinata per 40 metri in via Mazzini

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