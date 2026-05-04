Respinta l’istanza di Cdp sul rinnovo del cda di Borsa Italiana

Da lettera43.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Milano ha deciso di respingere l’istanza presentata da Cassa Depositi e Prestiti, che chiedeva di bloccare il rinnovo del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana. La società, controllata da Euronext, continuerà quindi con il nuovo organo amministrativo senza ulteriori ostacoli giudiziari. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Il Tribunale di Milano ha respinto l’istanza presentata da Cassa Depositi e Prestiti per bloccare il rinnovo del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana, società controllata da Euronext. Lo riporta Radiocor, spiegando che il giudice non ha ravvisato i requisiti per un intervento d’urgenza. Uffici di Euronext (Imagoeconomica). La contesa Cdp-Euronext su Borsa Italiana. Cdp, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (che ne detiene l’82,77 per cento del capitale), sostiene che – in base agli accordi tra i soci – la presentazione delle candidature per il cda di Borsa Italiana debba sempre avvenire previa procedura di valutazione e selezione dei candidati.🔗 Leggi su Lettera43.it

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