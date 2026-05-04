Respinta l’istanza di Cdp sul rinnovo del cda di Borsa Italiana

Il Tribunale di Milano ha deciso di respingere l’istanza presentata da Cassa Depositi e Prestiti, che chiedeva di bloccare il rinnovo del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana. La società, controllata da Euronext, continuerà quindi con il nuovo organo amministrativo senza ulteriori ostacoli giudiziari. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Il Tribunale di Milano ha respinto l’istanza presentata da Cassa Depositi e Prestiti per bloccare il rinnovo del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana, società controllata da Euronext. Lo riporta Radiocor, spiegando che il giudice non ha ravvisato i requisiti per un intervento d’urgenza. Uffici di Euronext (Imagoeconomica). La contesa Cdp-Euronext su Borsa Italiana. Cdp, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (che ne detiene l’82,77 per cento del capitale), sostiene che – in base agli accordi tra i soci – la presentazione delle candidature per il cda di Borsa Italiana debba sempre avvenire previa procedura di valutazione e selezione dei candidati.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Respinta l’istanza di Cdp sul rinnovo del cda di Borsa Italiana Notizie correlate Inchiesta sui chioschi a Sabaudia: respinta l'istanza di ricusazione dell'ex vicesindaco Giovanni SecciLa Corte d'appello si è pronunciata: nessuna incompatibilità del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. Leggi anche: Cdp, 2,3 mld alle Pmi: via libera dal Cda. Credito e mezzogiorno al centro del piano di interventi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: 108 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi. Meloni: La richiesta sarà respinta al mittente; Dai cavi all’energia lo spettro della crisi risparmia i campioni made in Piazza Affari; Crans-Montana, scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche: Roma respinge la richiesta di rimborso. ***Borsa spa: da Cdp nuova istanza a Corte Amsterdam su diritto selezione verticiChiedera' rimozione di cda eventualmente rinnovato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mag - Cassa Depositi e Prestiti presentera' al Tribunale ... ilsole24ore.com Borsa Italiana, il tribunale di Milano respinge il ricorso di Cdp: ok alla conferma di TestaIl Tribunale di Milano respinge il ricorso urgente di Cdp Equity per bloccare l'assemblea di Borsa Italiana che si riapre martedì 5 ... msn.com B.I.TU.S. Borsa Italiana del Turismo Scolastico e della Didattica non Convenzionale - facebook.com facebook I lavoratori di Borsa Italiana scioperano domani, con presidio tra le 12.30 e le 15 davanti a Palazzo Mezzanotte. Secondo la Fisac-Cgil la protesta è stata indetta per "denunciare una situazione ormai divenuta insostenibile sul piano industriale, organizzativo e x.com