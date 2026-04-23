Due 67enni denunciati per possesso di arnesi da scasso
La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due uomini di 67 anni, entrambi con precedenti penali, per possesso di strumenti da scasso. L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di arnesi sospetti tra le loro cose. Nessun altro dettaglio riguardo all’azione o alle circostanze è stato comunicato.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione. In particolare, nel corso di mirati servizi volti a prevenire i furti in abitazione, in questa Piazza Libertà venivano fermati due pregiudicati napolitani, entrambi di anni sessantasette, con diversi precedenti penali a carico. L’immediata perquisizione alla loro autovettura, fermata nei pressi della piazza, consentiva di rinvenire e sequestrare numerosi arnesi utili ad aprire le porte degli appartamenti. Nei confronti delle persone fermate, denunciate per possesso di chiavi e grimaldelli, veniva emesso un foglio di via obbligatorio con ingiunzione ad allontanarsi da Avellino e a non poter ritornare in questo capoluogo per anni due.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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