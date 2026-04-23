La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due uomini di 67 anni, entrambi con precedenti penali, per possesso di strumenti da scasso. L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di arnesi sospetti tra le loro cose. Nessun altro dettaglio riguardo all’azione o alle circostanze è stato comunicato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione. In particolare, nel corso di mirati servizi volti a prevenire i furti in abitazione, in questa Piazza Libertà venivano fermati due pregiudicati napolitani, entrambi di anni sessantasette, con diversi precedenti penali a carico. L’immediata perquisizione alla loro autovettura, fermata nei pressi della piazza, consentiva di rinvenire e sequestrare numerosi arnesi utili ad aprire le porte degli appartamenti. Nei confronti delle persone fermate, denunciate per possesso di chiavi e grimaldelli, veniva emesso un foglio di via obbligatorio con ingiunzione ad allontanarsi da Avellino e a non poter ritornare in questo capoluogo per anni due.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Due 67enni denunciati per possesso di arnesi da scasso

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