Residenti chiamano i tre candidati a sindaco | Ecco le priorità per il centro storico

Nel centro storico di Gallipoli, i residenti hanno rivolto un appello ai tre candidati sindaco, Silvia Coronese, Flavio Fasano e un terzo candidato, per discutere le priorità della zona. Attraverso il presidente dell’associazione “Abitanti e amici del centro storico”, Roberto Piro, hanno evidenziato le questioni più urgenti da affrontare. La richiesta arriva in vista delle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di coinvolgere i candidati sulle problematiche del quartiere antico.

GALLIPOLI – Il vista della elezione del nuovo sindaco della città di Gallipoli, i residenti del borgo antico, mediante l’intervento del presidente dell’associazione “Abitanti e amici del centro storico”, Roberto Piro, chiamano a raccolta i tre candidati in campo, Silvia Coronese, Flavio Fasano e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Elezioni Comunali, i candidati sindaco incontrano i cittadini: Barone al centro storico e Zambrano al comitato San FrancescoSi è tenuta in mattinata, allo studio Armando Cerzosimo di via Giovanni da Procida, la conferenza stampa di presentazione del programma di governo... Elezioni a Barcellona 2026, tre liste per Bongiovanni sindaco: ecco tutti i candidati al Consiglio comunaleIn vista delle elezioni amministrative del 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto, si è chiusa la fase di presentazione delle liste a sostegno dei...