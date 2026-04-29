Elezioni a Barcellona 2026 tre liste per Bongiovanni sindaco | ecco tutti i candidati al Consiglio comunale

A Barcellona Pozzo di Gotto, le candidature per le prossime elezioni comunali del 2026 sono state ufficializzate, segnando la fine della fase di presentazione delle liste a sostegno dei candidati sindaco. Sono state annunciate tre diverse liste che sosterranno il candidato sindaco Bongiovanni. Le liste includono un totale di candidati al Consiglio comunale, pronti a presentarsi alle urne in vista delle elezioni.

In vista delle elezioni amministrative del 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto, si è chiusa la fase di presentazione delle liste a sostegno dei candidati sindaco. Per la coalizione di centrosinistra che sostiene David Bongiovanni risultano schierate tre liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni comunali Imola 2026 depositate le liste: ecco tutti i candidati al consiglio comunale

Elezioni, ecco le liste dei candidati al Consiglio comunale di Lega e Luigi Gentile sindacoDopo le liste di Democrazia Cristiana e Sud chiama Nord, sono state presentate anche le liste, ultime in ordine cronologico, di Lega e Gentile...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Amministrative 2026, secondo appuntamento con i candidati di Barcellona: focus su giovani, cultura e sport; Consiglio Comunale. In aula manifesti e documenti delle prime elezioni comunali milanesi e della campagna del referendum istituzionale del 1946; A Barcellona l'Internazionale socialista rilancia la sfida alle destre mondiali; Da Sánchez a Schlein La sinistra che a Barcellona urla abbasso la terza via e viva la terza internazionale.

Elezioni Barcellona 2026, tutti i candidati a sindaco e le listeTutti i nomi della corsa a tre alle amministrative della città del Longano: sindaci, consiglieri comunali e assessori designati ... tempostretto.it

Elezioni Amministrative: presentate le liste del centrodestra con Nicola Barbera sindacoElezioni Amministrative a Barcellona: presentate le liste per il centrodestra a sostegno del candidato sindaco Nicola Barbera. 24live.it

Elezioni Comunali Messina 2026, le liste sono 26: tutti i NOMI degli 827 candidati al consiglio comunale | ELENCHI - facebook.com facebook

29 aprile 1945 Le donne francesi votano per la prima volta in occasione delle elezioni municipali x.com