Elezioni Comunali i candidati sindaco incontrano i cittadini | Barone al centro storico e Zambrano al comitato San Francesco

Questa mattina si è svolta una conferenza stampa presso lo studio Armando Cerzosimo di via Giovanni da Procida, dedicata alla presentazione dei programmi dei candidati sindaco. La candidata alla guida della città ha illustrato il suo progetto di governo, mentre è stata anche presentata ufficialmente la lista “Semplice Salerno”. Contestualmente, i due candidati hanno incontrato i cittadini in diverse zone della città, tra cui il centro storico e il quartiere San Francesco.

Si è tenuta in mattinata, allo studio Armando Cerzosimo di via Giovanni da Procida, la conferenza stampa di presentazione del programma di governo della candidata alla carica di sindaca della città di Salerno Elisabetta Barone e di presentazione della lista “Semplice Salerno”. Nel corso della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali di Salerno, l’Udc al fianco del candidato sindaco Armando ZambranoTempo di lettura: 2 minuti L’Udc si prepara ad affrontare con identità, esperienza e progettualità le prossime elezioni comunali di Salerno,... Elezioni comunali, Zambrano incontra i cittadini: gli appuntamentiComincia dai quartieri la campagna elettorale di Armando Zambrano a Sindaco di Salerno e precisamente dal cuore pulsante della città viva e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Venezia, i 36 candidati di Forza Italia alle elezioni comunali 2026; Elezioni in Bergamasca, 14 Comuni al voto: tutti i candidati; Elezioni comunali Imola 2026 depositate le liste: ecco tutti i candidati al consiglio comunale; Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni Comunali: i NOMI dei candidati sindaco nei comuni in provincia di MessinaSono 17 i comuni al voto il prossimo 24 e 25 maggio in provincia di Messina: oltre al capoluogo di provincia, ci sono Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Mal ... strettoweb.com Elezioni comunali Messina, presentato il programma di Scurria: "13 punti per cambiare la città" | FOTO e VIDEO - facebook.com facebook