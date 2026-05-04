Resident Evil | il teaser trailer italiano svela la terrificante visione di Zach Cregger

Sony ha pubblicato la versione italiana del primo teaser trailer di Resident Evil, il nuovo film tratto dal noto franchise videoludico. Il video offre una prima occhiata alle atmosfere e ai personaggi che accompagneranno il ritorno sul grande schermo della saga. La clip è stata diffusa pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale del progetto e rappresenta il primo assaggio di ciò che attende i fan.

Sony ha rilasciato la versione italiana del primo teaser trailer di Resident Evil, l’atteso ritorno sul grande schermo del leggendario franchise videoludico. In una storia completamente inedita, la pellicola segue le vicende di Bryan, interpretato da Austin Abrams (Euphoria), un corriere medico che si ritrova involontariamente coinvolto in una frenetica sfida contro il tempo per sopravvivere. Una notte apparentemente ordinaria sprofonda improvvisamente in uno sconvolgente e orribile caos urbano, costringendo il protagonista a confrontarsi con minacce di cui ignorava l’esistenza. L’approccio di Cregger sembra voler riportare la tensione e il senso di claustrofobia alle radici della serie, puntando su una narrazione serrata e su un’estetica horror moderna.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Resident Evil: il teaser trailer italiano svela la terrificante visione di Zach Cregger Notizie correlate Il terrore di Capcom torna al cinema: Zach Cregger firma il nuovo Resident Evil, ecco il teaser trailerDopo il successo di critica e pubblico con Barbarian e il trionfo agli Oscar di Weapons, Zach Cregger accetta la sfida di riportare sul grande... Resident Evil: un giovane lotta per la sopravvivenza nel trailer del film di Zach CreggerSony e PlayStation hanno finalmente condiviso le prime immagini del ritorno nelle sale del franchise tratto dai popolari videogiochi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ‘Resident Evil’, il teaser trailer dell’horror di Zach Cregger; Nel primo teaser del nuovo film di Resident Evil piovono cadaveri; Q&A su Resident Evil: il regista Zach Cregger condivide le fonti d’ispirazione e un nuovo teaser del film; Resident Evil: il teaser trailer del reboot di Zach Cregger rilancia l’incubo a Raccoon City. Resident Evil: il teaser trailer italiano svela la terrificante visione di Zach CreggerSony presenta il teaser trailer italiano di Resident Evil. Scopri la nuova visione di Zach Cregger con protagonista Austin Abrams in arrivo al cinema. universalmovies.it Torna Resident Evil, ecco il teaser trailer del nuovo filmTerminata la produzione del prossimo film di Resident Evil. Al timone troviamo Zach Creggers, uno dei registi più richiesti del momento dopo l'exploit del suo ultimo film Weapons. La data di ... sorrisi.com Zach Cregger spiega che il suo film "Resident Evil" non adatta nessuno dei videogiochi perché sarebbe superfluo: "Non ci sarebbe alcun vantaggio nel raccontare la storia di Leon, perché i giochi lo fanno già benissimo. Sarebbe semplicemente ridondante e.. - facebook.com facebook