Il regista Zach Cregger ha diretto il nuovo film della serie Resident Evil, basato sul celebre videogioco. È stato presentato un teaser trailer che anticipa l’uscita del film. Cregger, noto per aver diretto anche il film Barbarian e il documentario Weapons, si prepara a portare nuovamente sul grande schermo questo franchise. La produzione coinvolge elementi noti ai fan, con un approccio che mira a rinnovare la saga cinematografica.

Dopo il successo di critica e pubblico con Barbarian e il trionfo agli Oscar di Weapons, Zach Cregger accetta la sfida di riportare sul grande schermo uno dei franchise videoludici più iconici di sempre: Resident Evil. Sony e Columbia Pictures hanno finalmente rilasciato il teaser trailer, svelando un approccio che promette di essere tanto fedele al materiale originale quanto originale nella messa in scena. Nonostante la saga conti già sette pellicole, la versione di Cregger si distacca dal passato per proporsi come un’opera standalone dotata di una forte impronta autoriale. “Se amate i giochi, sentirete la loro influenza ovunque nel film“, ha dichiarato il regista al CinemaCon, definendosi un fan di lunga data della serie Capcom.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il terrore di Capcom torna al cinema: Zach Cregger firma il nuovo Resident Evil, ecco il teaser trailer

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