Sony e PlayStation hanno diffuso le prime immagini del nuovo film di Resident Evil, diretto da Zach Cregger. Il trailer mostra un giovane protagonista che cerca di sopravvivere in un ambiente ostile, mentre il film si ispira ai videogiochi della saga. La pellicola segna il ritorno del franchise nelle sale cinematografiche, attirando l’attenzione dei fan e degli appassionati di horror.

Sony e PlayStation hanno finalmente condiviso le prime immagini del ritorno nelle sale del franchise tratto dai popolari videogiochi. Sony Pictures ha condiviso online il trailer del film Resident Evil, il nuovo tassello del franchise cinematografico tratto dai videogiochi targati Capcom che è stato diretto da Zach Cregger. Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 18 settembre e proporrà una storia completamente inedita ambientata nell'universo horror che ha conquistato varie generazioni di giocatori e spettatori. Cosa mostra il trailer di Resident Evil Al centro della trama della nuova versione di Resident Evil ci sarà Bryan, il personaggio interpretato da Austin Abrams.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Resident Evil: un giovane lotta per la sopravvivenza nel trailer del film di Zach Cregger

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