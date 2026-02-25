Res Publica 2.0 il Comune di San Gennaro Vesuviano punta sui giovani | in 30 selezionati per diventare la nuova classe dirigente

Da anteprima24.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
res publica 20 il comune di san gennaro vesuviano punta sui giovani in 30 selezionati per diventare la nuova classe dirigente
© Anteprima24.it - Res Publica 2.0, il Comune di San Gennaro Vesuviano punta sui giovani: in 30 selezionati per diventare la nuova classe dirigente

Tempo di lettura: 3 minuti Lo scorso anno era rivolto agli studenti del quarto e quinto superiore, giovani cittadini alle prese con il loro primo voto. Quest’anno la scuola politica promossa dal comune di San Gennaro Vesuviano ha richiamato l’attenzione di cittadini interessati alla vita pubblica, che vanno dai 18 ai 30 anni. A lezione di cittadinanza attiva presso il municipio della cittadina in provincia di Napoli trenta giovani universitari selezionati dopo una manifestazione di interesse. Stamattina, al loro primo incontro hanno ricevuto dalle mani del primo cittadino Antonio Russo il materiale didattico del percorso formativo “Res Publica 2.0” e conosciuto l’ intero programma ufficiale. La prima lezione è stato un incontro conoscitivo divenuto subito dibattito interessante. Dai prossimi incontri i partecipanti vivranno un viaggio strutturato dentro le istituzioni e il funzionamento dello Stato, partendo dalla comprensione di enti locali, Governo e Parlamento, per poi approfondire la Costituzione e i diritti fondamentali come basi della cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

San Gennaro Vesuviano celebra la “Sfilata di Carnevale 2026” tra tradizione, identità e creativitàSan Gennaro Vesuviano si anima con la “Sfilata di Carnevale 2026” dopo mesi di preparativi, attirando decine di gruppi e maschere colorate.

Temi più discussi: Torre Annunziata, Oplonti Futura lancia Res Publica: lavoratori Asu per decoro e sicurezza; Airola, il consigliere Gennaro Falzarano attacca l’amministrazione; Torre Annunziata: la proposta di Oplonti Futura per una città più sicura e decorosa.

res publica 2 0San Gennaro Vesuviano, nasce il progetto 'Res Publica 2.0'È partito con grande entusiasmo e una partecipazione superiore alle aspettative il percorso formativo Res Publica 2.0, promosso dal Comune di San Gennaro Vesuviano e rivolto ai giovani interessati a ... lostrillone.tv

San Gennaro Vesuviano, al via Res Publica 2.0È partito con entusiasmo e grande partecipazione il percorso formativo Res Publica 2.0, promosso dal Comune di San Gennaro Vesuviano e rivolto ai giovani ... napolivillage.com