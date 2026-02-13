San Gennaro Vesuviano celebra la Sfilata di Carnevale 2026 tra tradizione identità e creatività
San Gennaro Vesuviano organizza la “Sfilata di Carnevale 2026” per festeggiare la tradizione e la voglia di divertimento nel paese. La manifestazione si svolge venerdì 13 febbraio, a partire dalle 9 del mattino, in Piazza Margherita, dove gruppi di cittadini si preparano a mostrare costumi creativi e allegria.
San Gennaro Vesuviano si prepara a vivere una giornata all’insegna della festa, dei colori e della partecipazione con la Sfilata di Carnevale, in programma venerdì 13 febbraio 2026, a partire dalle ore 9:00, in Piazza Margherita. L’iniziativa rientra nel progetto “Il Respiro della Tradizione. un viaggio nella cultura e nelle emozioni del territorio – Maschera & Identità”, inserito nel Cartellone degli Eventi 20252026 della Città Metropolitana di Napoli, e rappresenta un importante momento di valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio culturale del territorio. Protagonisti dell’evento saranno gli Istituti scolastici cittadini, che animeranno il centro con una colorata sfilata di studenti in maschera, costumi originali e performance creative. 🔗 Leggi su Parlami.eu
