Il Napoli si trova vicinissimo a raggiungere il secondo posto in classifica e a ottenere l’accesso diretto alla Champions League. La squadra si avvicina a due obiettivi chiave, con una riunione programmata a metà mese per discutere il futuro. La situazione attuale permette di immaginare una volata finale, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase decisiva della stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli vede il traguardo e prepara la volata finale. Come evidenzia Repubblica, la qualificazione alla prossima Champions League è ormai a portata di mano e potrebbe arrivare già lunedì al Maradona contro il Bologna. Il pareggio di Como ha consolidato la posizione degli azzurri, che restano padroni del proprio destino e vicinissimi all’obiettivo principale della stagione. Repubblica sottolinea come la squadra di Conte abbia difeso con dignità lo scudetto conquistato un anno fa, restando in corsa fino alle battute finali del campionato e puntando ora con decisione al secondo posto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Secondo posto e zona Champions. Conte a un passo da due traguardi, a metà mese il vertice per il futuro”

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