Dopo la partita tra Como e Napoli, l’allenatore dei partenopei ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che una buona performance è necessaria per affrontare queste partite senza rischi. Ha inoltre affermato che la squadra ha fatto un passo avanti nella corsa alla qualificazione in Champions League e per mantenere il secondo posto in classifica.

di Francesco Spagnolo Conte nel post partita di Como Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn. Il tecnico dei partenopei ha commentato la prestazione dei suoi. Nel post partita di Como Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn commentando il pareggio in casa dei lariani. ANALISI DELLO 0-0 – «E’ stata comunque una buona prestazione, altrimenti non esci indenne da queste partite. Sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più il Como a livello di qualificazione Champions. Nel primo tempo abbiamo un po’ faticato a dare la pressione giusta, ma non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e diventa molto complicato. I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità di giocate e abbiamo avuto le occasioni per fare gol.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte dopo Como Napoli: «Buona prestazione, altrimenti non esci indenne da queste partite. Abbiamo fatto un altro passo avanti per la Champions e il secondo posto»

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