Napoli in Champions | Conte punta al secondo posto e al futuro

Il Napoli di Antonio Conte si è qualificato alla Champions League con un vantaggio di 11 punti su Como e Roma. Ora, la squadra si concentra sulla conquista del secondo posto in classifica e sulla questione del rinnovo contrattuale tra l’allenatore e il presidente della società. La stagione si sta avviando alla conclusione, con l’obiettivo di mantenere la posizione e definire i prossimi accordi.

? Cosa sapere Il Napoli di Conte conquista la Champions con 11 punti di vantaggio su Como e Roma.. L'obiettivo si sposta sul secondo posto e sul futuro contrattuale tra Conte e De Laurentiis.. Il Napoli di Conte ha messo il punto sulla conquista della Champions League dopo la netta vittoria ottenuta contro la Cremonese, portando il distacco su Como e Roma a ben 11 lunghe unità. Con soli 12 punti ancora in palio nelle ultime quattro partite del campionato, la posizione dei partenopei appare ormai blindata, permettendo al tecnico di guardare alle concorrenze per il quarto posto quasi con la comodità di chi siede in poltrona. Il successo recente ha permesso alla squadra di allontanare temporaneamente le avversarie che lottano per la qualificazione europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli in Champions: Conte punta al secondo posto e al futuro Napoli, tre punti d'oro per la Champions: Conte blinda il futuro e punta il secondo posto Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte vola al secondo posto: Champions obiettivo, scudetto difficile” Napoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto Champions: il pronosticoCREMONA, ITALY - DECEMBER 28: Dennis Johnsen of US Cremonese and Scott McTominay of SSC Napoli fight for the ball during the Serie A match between US... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Conte: Arrivare secondi significa essere primi tra i perdenti. Obiettivo Champions; Napoli-Cremonese: ore 20.45 al Maradona. I grigiorossi per l'impresa; Napoli, i Fab Four sono in crisi: la mossa di Conte per centrare la Champions; Champions League football will be key to keep Antonio Conte at Napoli. Blindata la zona Champions ora Conte deve decidere il futuroMissione quasi compiuta. La vittoria nettissima sulla Cremonese mette il Napoli in una posizione comoda tanto che - come ha osservato ieri sera Conte a fine partita - ora può guardare le avversarie 's ... ansa.it Napoli, cinque punti per la Champions League. Poi si parlerà del futuro di ConteLa qualificazione alla prossima Champions League è ormai vicinissima. Poi bisognerà il capire il futuro di Antonio Conte. areanapoli.it Chivu in ambasce: festa scudetto Inter rinviata dopo goleada Napoli La conquista del titolo, un affare da conquistare sul campo. Metro dopo metro, fino all'ultimo respiro... - facebook.com facebook Venerdì a Napoli Gennaro Sangiuliano e Gianluca Cantalamessa si sono uniti al comitato Rer: "Basta business del buonismo". x.com