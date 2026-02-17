Porto Torres appello di Confcommercio ai candidati sindaco

Confcommercio di Porto Torres ha lanciato un appello ai candidati sindaco, chiedendo un piano concreto per rilanciare l’economia locale. La richiesta arriva dopo un calo delle attività commerciali e turistico-portuali che preoccupa gli esercenti. L’associazione sollecita interventi su sicurezza, sviluppo del lungomare e valorizzazione del porto, elementi chiave per il futuro della città.

Porto Torres chiede un piano economico ai candidati: sicurezza, mare e ruolo del porto al centro dell’appello di Confcommercio. Confcommercio Porto Torres ha lanciato un appello diretto ai candidati alla carica di sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative, sollecitando un confronto costruttivo su tre priorità fondamentali per lo sviluppo economico della città: sicurezza delle attività produttive, potenziamento del settore nautico e un ruolo più incisivo per Porto Torres all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale. L’iniziativa, resa pubblica il 17 febbraio 2026, mira a definire impegni concreti per affrontare le sfide attuali e cogliere le opportunità offerte dal mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

