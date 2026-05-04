Renault e LEGO la R5 Turbo 3E diventa un progetto dei fan

Renault ha deciso di coinvolgere i fan nella creazione di una versione moderna della R5 Turbo 3E, un modello storico dell’azienda. La collaborazione con LEGO ha portato alla realizzazione di un set ispirato alla vettura, che riproduce fedelmente i dettagli originali. La proposta nasce dall’interesse di Renault nel far rivivere il modello attraverso l’entusiasmo degli appassionati e il loro contributo creativo.

(Adnkronos) – Renault sceglie di puntare sull’entusiasmo degli appassionati per dare nuova vita a un’icona reinterpretata in chiave moderna. Il progetto LEGO dedicato alla Renault 5 Turbo 3E nasce dall’iniziativa di un fan, ma oggi riceve il sostegno diretto della Casa francese, pronta a coinvolgere il pubblico per portarlo verso una possibile produzione ufficiale. Alla base c’è una replica realizzata con circa 1.200 mattoncini LEGO, frutto di oltre cento ore di lavoro. Il modello riproduce in scala la mini-supercar elettrica da 555 cavalli, una delle interpretazioni più radicali della nuova visione Renault. L’attenzione ai dettagli è evidente nelle proporzioni, nell’assetto e nelle linee tese, che richiamano lo spirito originale degli anni Ottanta reinterpretato in chiave contemporanea.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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