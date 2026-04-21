Un fan ha ricreato un trailer inedito di Avengers: Doomsday utilizzando i mattoncini LEGO, un video mostrato recentemente alla CinemaCon di Las Vegas. Il trailer non è ancora stato diffuso ufficialmente e non è disponibile al pubblico. La clip riporta scene che richiamano le atmosfere del film e coinvolge personaggi e ambientazioni tipiche dell’universo Marvel. La creazione è stata condivisa sui social media, attirando l’attenzione degli appassionati.

Il filmato mostrato alla CinemaCon di Las Vegas qualche giorno fa è ancora inedito e non è stato pubblicato dai Marvel Studios, ma nell'attesa i fan si sono arrangiati al meglio Il primo trailer di Avengers: Doomsday (diverso dai precedenti teaser sui personaggi) è stato presentato in anteprima alla CinemaCon la scorsa settimana e, sebbene il filmato non sia stato reso pubblico, online circolano già analisi dettagliate. Le fughe di notizie si verificano spesso dopo il Comic-Con di San Diego, ma a Las Vegas la sicurezza sarebbe stata particolarmente vigile, con diverse persone che sarebbero state allontanate prima ancora di poter puntare i loro telefoni verso lo schermo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il trailer inedito ricreato con i LEGO da un fan

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