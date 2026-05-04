Dall’Inghilterra arriva l’indicazione che la Juventus potrebbe muoversi per l’acquisto di Reijnders. Il centrocampista, già noto in Italia per aver giocato nel Milan, ha alle spalle esperienze nei principali club europei e conosce bene la Serie A. La trattativa potrebbe essere possibile, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli sui tempi e le modalità dell’eventuale trasferimento.

In Inghilterra sono convinti che la Juve possa muoversi presto sulle tracce di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese da febbraio in poi ha subito un crollo verticale, passando da essere un titolare del Manchester City a riserva: sei panchine nelle ultime nove partite, mai in campo da aprile e soli 65 minuti giocati nelle ultime tre apparizioni. Un cambio di direzione che accompagna il calciatore verso l’uscita, favorendo i dialoghi con chi potrebbe esserne interessato. Il collegamento tra Reijnders e la Juve giunge da alcuni parametri che danno forma all’identikit abbozzato alla Continassa per rinforzare il centrocampo. La Juve...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'Inghilterra: Juve su Reijnders. Si può fare se...

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