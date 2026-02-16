Reggio Emilia onora i genitori di Paolo | una promessa contro il bullismo dopo una tragedia giovanile
A Reggio Emilia, una madre decide di parlare pubblicamente per ricordare il figlio, Paolo Mendico, morto a causa di un episodio di bullismo. La sua testimonianza mira a sensibilizzare i giovani e le scuole, con l’obiettivo di prevenire altri casi simili. La donna ha promesso di combattere il fenomeno, coinvolgendo anche le associazioni locali e le istituzioni.
La Promessa di una Mamma: La Battaglia Contro il Bullismo Continua Dopo la Tragica Scomparsa di Paolo Mendico. Reggio Emilia è stata teatro di un toccante riconoscimento a Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori di Paolo, il quattordicenne di Latina la cui vita è stata spezzata dal bullismo. La coppia ha ricevuto il premio “Uno come noi” durante l’evento Nomadincontro il 16 febbraio 2026, un gesto simbolico che riaccende i riflettori su un dramma sociale sempre più diffuso e urgente. Un Riconoscimento nel Cuore del Nomadincontro. La premiazione si è svolta sul palco del Nomadincontro, un evento consolidato che quest’anno ha voluto dare voce a chi lotta contro le ingiustizie.🔗 Leggi su Ameve.eu
Contro il bullismo i genitori di Mendico al Nomadincontro: “Paolo amava la musica”
Il Nomadincontro 2026 a Novellara si focalizza anche sul contrasto al bullismo tra giovani, con iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione.
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA IN ENTRAMBE LE DIREZIONIRoma, 13 febbraio 2026 - Sulla A1 ... trasporti-italia.com
