Claudio Ancillotti, originario di Empoli, è stato sia calciatore dell’Empoli Fc che successivamente ha avviato un’attività nel settore della fotografia nella stessa città. Recentemente, ha ricevuto un premio riconosciuto per la sua professionalità e competenza. La sua carriera include esperienze sportive e imprenditoriali che si sono sviluppate nel territorio empolese.

EMPOLI Claudio Ancillotti ed Empoli sono uniti da un legame forte, indissolubile. Empolese doc, infatti, Ancillotti è stato prima calciatore nell’Empoli Fc e poi lungimirante imprenditore in città nel mondo della fotografia. Cresciuto nel settore giovanile azzurro fin dalla categoria Pulcini, Ancillotti ha poi esordito in Serie C a 17 anni ai tempi di Renzo Bagnoli presidente e Maurizio Bruno allenatore oltre che del compianto Silvano Bini a far quadrare i conti. Un brutto infortunio al ginocchio, però, lo costringe a lasciare il calcio a soli 26 anni con tutto un futuro davanti a se ancora da scrivere. È qui che gli scatti in campo di una mezzala veloce e ficcante si tramutano in quelli dell’obiettivo di una macchina fotografica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancillotti premiato: "Professionalità e competenza"

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