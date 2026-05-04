Reggio Emilia | dal 16 maggio la targa obbligatoria per i monopattini

Dal 16 maggio sarà obbligatorio esporre una targa sui monopattini in circolazione nella provincia di Reggio Emilia. La norma prevede che chi non si adegua rischia una multa di 400 euro. A partire da luglio, le compagnie assicurative introdurranno nuove polizze specifiche per i veicoli elettrici di questo tipo, con modifiche alle coperture e ai costi. Le modifiche sono state comunicate alle autorità e ai gestori di servizi di sharing.

? Cosa scoprirai Quanto costerà evitare la multa da 400 euro per la targa?. Come cambieranno le assicurazioni per i monopattini a luglio?. Chi dovrà applicare il nuovo contrassegno entro il 16 maggio?. Perché la Polizia Locale ha già sanzionato centinaia di conducenti?.? In Breve Targa identificativa al costo di 8,66 euro per ogni monopattino.. Assicurazione obbligatoria con premi tra 25 e 150 euro entro luglio.. Multe per violazioni della targa o assicurazione tra 100 e 400 euro.. Oltre 250 sanzioni per mancato uso del casco da dicembre 2024.. Dal 16 maggio scatta a Reggio Emilia l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di una targa identificativa, una misura che incide direttamente sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie per questi mezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: dal 16 maggio la targa obbligatoria per i monopattini Notizie correlate Leggi anche: Targa ai monopattini elettrici, dal 16 maggio è obbligatoria Monopattini, rivoluzione dal 16 maggio: targa obbligatoria e assicurazione per tuttiRoma - Nuove regole per la micromobilità: tempi stretti per mettersi in regola, costi contenuti ma polemiche accese tra operatori e associazioni del... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Giornalismo, dall’8 maggio torna ‘Internazionale Kids’ a Reggio Emilia; Pare che Harry Styles torni a Reggio Emilia alla Rcf Arena. VIDEO; Luigi Ghirri. A Series of Dreams. Paesaggi visivi e paesaggi sonori dal 30 aprile 2026 al 28 febbraio 2027 a Reggio Emilia -; Reggio Emilia, Fotografia Europea 2026 dedica le sue mostre ai fantasmi, intesi come presenza di qualcosa che potrebbe accadere. Con il Milan che perde a Reggio Emilia e la Roma che può avvicinarsi, il pareggio interno col retrocesso Verona è per la Juve un disastro. - facebook.com facebook Intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta di Reggio Emilia, Matteo #Gabbia ha fatto chiarezza sul gesto di #Maignan a fine gara, dove ha esortato i compagni a rientrare negli spogliatoi piuttosto che andare a salutare la Curva. x.com