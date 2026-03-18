Dal 16 maggio entreranno in vigore nuove norme sui monopattini a Roma, con l’obbligo di targa e assicurazione per tutti i veicoli. Le regole devono essere rispettate in tempi brevi e prevedono costi contenuti per i proprietari. Le autorità hanno comunicato le modifiche senza indicare motivazioni specifiche o dettagli aggiuntivi.

Roma - Nuove regole per la micromobilità: tempi stretti per mettersi in regola, costi contenuti ma polemiche accese tra operatori e associazioni del settore Dal prossimo 16 maggio 2026 entrerà in vigore una svolta significativa per la micromobilità in Italia: scatterà infatti l’obbligo di targa e assicurazione per tutti i monopattini elettrici. Il provvedimento, stabilito da un decreto della Motorizzazione, è già operativo dal 18 marzo e concede ai cittadini un periodo di 60 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni. Chi non sarà in regola rischia sanzioni comprese tra 100 e 400 euro. Per ottenere il contrassegno identificativo sarà necessario accedere al Portale dell’Automobilista, utilizzando SPID o CIE. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Monopattini, rivoluzione dal 16 maggio: targa obbligatoria e assicurazione per tutti

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