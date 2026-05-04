Reggio Calabria | scorte di sangue al minimo rischio per i talassemici

A Reggio Calabria le scorte di sangue sono arrivati ai livelli più bassi dell’anno, creando preoccupazione tra i pazienti talassemici che dipendono dalle trasfusioni. Con l’arrivo dell’estate, le donazioni diminuiscono e le scorte disponibili rischiano di non essere sufficienti per affrontare le esigenze di chi necessita di terapie continue. La carenza potrebbe compromettere le cure e mettere a rischio la salute di chi ha bisogno di trasfusioni regolari.

? Cosa scoprirai Come influirà il calo estivo sulle terapie dei pazienti talassemici?. Quali rischi corrono i malati se le scorte non aumentano subito?. Perché la continuità delle cure dipende esclusivamente dalle donazioni cittadine?. Chi dovrà affrontare le scelte mediche più difficili nelle prossime settimane?.? In Breve Pazienti talassemici necessitano di trasfusioni regolari ogni 15 o 20 giorni.. L'Associazione Reggina Microcitemici segnala il rischio di rimandare le terapie mediche.. Il calo estivo delle donazioni aggrava la carenza nelle strutture di Reggio Calabria.. La gestione clinica dipende dalla mobilitazione dei cittadini nei centri trasfusionali locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: scorte di sangue al minimo, rischio per i talassemici Notizie correlate Reggio Calabria, lamas di sangue in città: 4 feriti e un operatoQuattro persone sono rimaste ferite a Reggio Calabria nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, a seguito di uno scontro fisico che è degenerato in un... Ciclone Nils a Reggio Calabria: fotovoltaico distrutto, condominio a rischio e città tra detriti e black-out.Un violento ciclone, denominato Nils, ha colpito Reggio Calabria nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026, causando danni significativi in tutta... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Aerei senza carburante: a Pescara solo un’autobotte rotta; Playoff Serie C, Rossano a Cutro per la storia: la finalissima; Carburanti, Salvini L’Ue si svegli o a maggio sarà il caos; Sanità, via libera al Piano Pandemico 2025-2029. Emergenza sangue a Reggio Calabria: a rischio le cure per i pazienti talassemiciNegli ultimi mesi le scorte di sangue disponibili presso le strutture sanitarie del territorio hanno raggiunto livelli critici. Questa situazione mette a rischio la continuità delle cure per molte pe ... strettoweb.com Reggio Calabria, boom di visitatori al Museo Archeologico nei festivi di primavera https://www.calabrianews24.com/news/478692675078/reggio-calabria-boom-di-visitatori-al-museo-archeologico-nei-festivi-di-primaverautm_source=facebook&utm_medium= - facebook.com facebook