Ciclone Nils a Reggio Calabria | fotovoltaico distrutto condominio a rischio e città tra detriti e black-out

Il forte vento del ciclone Nils ha abbattuto un impianto fotovoltaico a Reggio Calabria, causando danni alle abitazioni e blackout in alcune zone della città. Un condominio nel quartiere Centrale ha subito il crollo di alcune parti del tetto, mentre i detriti si sono distribuiti per le strade, creando disagi ai residenti.

Reggio Calabria, il ciclone Nils spazza via un fotovoltaico: la furia del vento mette in ginocchio un condominio. Un violento ciclone, denominato Nils, ha colpito Reggio Calabria nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026, causando danni significativi in tutta la città. Nel centro storico, le raffiche di vento, che hanno superato i 100 kmh, hanno strappato via l’impianto fotovoltaico da un condominio, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti e interrompendo la fornitura di energia rinnovabile per venti famiglie. L’evento riaccende il dibattito sulla vulnerabilità delle infrastrutture italiane di fronte agli eventi climatici estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggio Calabria si sveglia sotto il vento forte del ciclone Nils, che nella notte tra il 12 e il 13 febbraio ha causato voli dirottati e raffiche di vento fino a 120 kmh, lasciando la città in allerta per il forte maestrale.

Il maltempo colpisce duramente la provincia di Reggio Calabria, dove il ciclone Nils ha creato una netta divisione tra le zone.

Il ciclone Nils mette in ginocchio i campi, Coldiretti Calabria: da Cosenza a Reggio aziende allagateLa fragilità idrogeologica della regione torna a mostrare il suo volto peggiore: esondano il Crati, il Busento e il Campagnano, isolando intere aziende agricole. cosenzapost.it

Maltempo, notte di paura a Reggio Calabria: vento di maestrale a 100km/h in città, panico sugli aerei che non riescono ad atterrareÈ una notte drammatica per Reggio Calabria, investita in pieno dal ciclone Nils che sta sferzando il basso Tirreno. Il cuore della tempesta si è abbattuto sulla città con piogge intense, crollo delle ... strettoweb.com

ALLUVIONI IN CALABRIA Ancora immagini drammatiche dalla Calabria una delle regioni più duramente colpite per le piogge, vento e mareggiate dal ciclone Nils. Purtroppo è esondato il Crati in provincia di Cosenza, tra Tarsia e Santa Sofia d'Epir facebook

Ciclone Nils, scuole chiuse e divieto sul Lao: l’ordinanza di Papasidero x.com