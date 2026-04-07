Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, a Reggio Calabria, quattro persone sono state ferite durante un violento alterco che si è concluso con diverse coltellate. L'episodio si è verificato in città, provocando l'intervento delle forze dell'ordine e il trasporto dei feriti al pronto soccorso. Le autorità stanno indagando sui motivi dietro l'evento e sui responsabili dell'aggressione.

Quattro persone sono rimaste ferite a Reggio Calabria nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, a seguito di uno scontro fisico che è degenerato in un accoltellamento. L’episodio si è sviluppato rapidamente durante le ore notturne. Quello che era iniziato come un diverbio tra diversi individui è precipitato in pochi istanti, trasformandosi in una rissa violenta con l’uso di armi bianche. Il primo soccorso e l’emergenza al Grande Ospedale Metropolitano. Le condizioni dei coinvolti richiedono diversi livelli di assistenza medica. Uno dei quattro soggetti colpiti è stato trasportato d’urgenza presso il Grande Ospedale Metropolitano, dove è stato condotto immediatamente in sala operatoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, lamas di sangue in città: 4 feriti e un operato

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