A Reggio Calabria, il cantiere previsto per la realizzazione della piscina si è fermato, lasciando dietro di sé una pozza di acqua stagnante e materiali abbandonati. La zona nel quartiere destinata a ospitare il nuovo Piazzale della Pace si presenta oggi come un’area abbandonata, senza segni di attività o avanzamenti nei lavori. La situazione attuale riflette un progetto che, dopo aver subito rallentamenti, sembra non aver più ripreso il suo sviluppo.

A Reggio Calabria, l’area destinata al nuovo Piazzale della Pace è diventata il simbolo di un progetto che sembra essersi arenato nel nulla. Da circa trenta giorni, i lavori per la realizzazione della futura piscina comunale sono totalmente sospesi, trasformando il sito del cantiere in una distesa di acqua stagnante che occupa gli scavi lasciati aperti. Quella che doveva essere un’opera di rilancio urbano si presenta oggi come uno scenario di abbandono, dove l’assenza di macchinari operativi e di movimento umano riflette un blocco amministrativo che incute frustrazione nella cittadinanza. Invece di vedere progredire le infrastrutture promesse, i residenti si trovano di fronte a un quadro di immobilismo che mette seriamente in dubbio la possibilità stessa di un’inaugurazione futura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il cantiere della piscina diventa una pozza di degrado

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