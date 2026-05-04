Reggio Calabria | 3.000 euro al mese per 20 anni con 2 euro

A Reggio Calabria, un individuo ha vinto una rendita mensile di 3.000 euro, che durerà per vent’anni, con una spesa iniziale di soli 2 euro. La vincita si basa su un sistema di numeri che ha permesso di ottenere questa somma convincente con un investimento minimo. La notizia ha attirato l’attenzione sulle modalità di questa vincita e sulle possibili conseguenze finanziarie per il fortunato vincitore.

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