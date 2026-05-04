A Reggio, il politico Azzarà ha deciso di sostenere ora Cannizzaro, abbandonando il progetto precedente di Lamberti. Questa scelta rappresenta un cambio di alleanze nel panorama elettorale locale. La mossa potrebbe avere ripercussioni sul secondo turno delle elezioni, influenzando il quadro dei candidati e le preferenze degli elettori. La decisione di Azzarà si inserisce in una strategia politica più ampia, senza yet essere accompagnata da commenti ufficiali.

? Cosa scoprirai Perché Azzarà ha abbandonato il progetto di Lamberti per Cannizzaro?. Come influirà questo cambio di rotta sul ballottaggio di Reggio?. Quali motivazioni concrete hanno spinto il sindacalista verso il centro-destra?. Chi sono i nuovi alleati che cambieranno gli equilibri elettorali?.? In Breve Azzarà abbandona il progetto di Lamberti per sostenere la lista Reggio Protagonista.. Il sindacalista punta al centro-destra in caso di eventuale ballottaggio elettorale.. La scelta mira a obiettivi pratici per i quartieri e i mercati locali.. L'annuncio è avvenuto durante la presentazione ufficiale della lista di Francesco Cannizzaro..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, Azzarà cambia rotta: sostiene Cannizzaro e punta al centro-destra

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