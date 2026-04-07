A Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro ha annunciato la sua candidatura per la guida del municipio, annunciando un approccio che mette al centro i giovani e l'uso dei social media. La sua campagna si concentra su una comunicazione digitale intensa, rivolta principalmente alle nuove generazioni, con l’obiettivo di rafforzare il suo rapporto con gli elettori più giovani.

Francesco Cannizzaro ha avviato la sua corsa per guidare Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, puntando su una strategia basata sul coinvolgimento dei giovani e una comunicazione digitale aggressiva. Il deputato reggino ha strutturato il proprio percorso verso le elezioni del 24 e 25 maggio attraverso una serie di eventi chiave. Il cammino è iniziato con l’incontro di San Valentino, proseguito con un annuncio video realizzato a Roma e consolidatosi in una recente conferenza stampa. L’obiettivo primario del candidato del centrodestra e di Forza Italia è quello di creare una nuova classe dirigente. Questo progetto mira a includere non solo i ragazzi che risiedono attualmente in città, ma anche coloro che hanno lasciato Reggio e desiderano fare ritorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Cannizzaro punta su social e giovani per vincere

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