Reddito pro capite Mondragonesi tra i più poveri della provincia di Caserta

Un'associazione locale ha pubblicato un rapporto sui redditi pro capite nel 2024, basandosi sui dati ufficiali relativi all'anno precedente. Secondo l'analisi, il livello di reddito medio dei cittadini di Mondragone si colloca tra i più bassi della provincia di Caserta. La ricerca evidenzia le differenze economiche all’interno del territorio e mette in luce le condizioni socio-economiche della comunità locale.

“Mondragonesi tra i più poveri della provincia di Caserta”: è la conclusione a cui è giunta l'associazione Mondragone Bene Comune analizzando i dati sui redditi pro capite dichiarati nel 2025 e quindi relativi al 2024.Si evidenzia che “i 16.072 contribuenti di Mondragone hanno dichiarato un.🔗 Leggi su Casertanews.it

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