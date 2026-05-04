Redditi pro capite nel Foggiano i comuni più ' poveri' | Divari territoriali aumentati uno schiaffo per la Capitanata

I dati più recenti pubblicati dal Ministero delle Finanze mostrano che nel Foggiano ci sono alcuni comuni con redditi pro capite molto bassi, evidenziando una disparità tra diverse zone della regione. I numeri indicano che i divari territoriali sono aumentati nel tempo, con effetti visibili soprattutto nella provincia di Capitanata. Questa situazione conferma come alcune aree si trovino in condizioni economiche più critiche rispetto ad altre.

I recenti dati pubblicati dal Ministero delle Finanze accendono nuovamente i riflettori sulla profonda spaccatura economica che attraversa la Puglia. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Gatta, analizza con amarezza la classifica dei redditi pro capite, definendo una situazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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