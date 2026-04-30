Conti in ordine più investimenti cresce il welfare Il comune approva il bilancio 2025

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio per il 2025, con un focus su un maggior numero di investimenti e una gestione più efficiente delle risorse. Nel documento si evidenzia un incremento delle risorse destinate alle opere pubbliche e ai servizi, mentre si mantiene una particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria. La pianificazione prevede anche interventi per migliorare il welfare locale e rispondere alle esigenze della comunità.

Meno risorse ferme, più investimenti sul territorio e un’attenzione costante alla sostenibilità finanziaria e ai bisogni della comunità. È questa la linea seguita dal Comune di Laterina Pergine Valdarno nel 2025, come emerge dal bilancioconsuntivo approvato dal Consiglio comunale, che si chiude.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Marciano approva il bilancio consuntivo 2025: risanamento ok e investimenti per oltre 6 milioniIl consiglio comunale di Marciano della Chiana ha approvato nella seduta di ieri sera il bilancio consuntivo 2025, segnando un passaggio fondamentale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'illusione dei conti in ordine quando la crescita non basta più; Dfp, Giorgetti: Margini di bilancio assottigliati. Meloni: Conti sono in ordine; Meloni a Cipro: conti in ordine ma serve di più; Sanità, in Emilia-Romagna i conti tornano: in tre anni deficit azzerato e dalla Regione stanziamento senza precedenti di 500 milioni di euro. Conti in ordine per Soliera: il 2025 chiude con un risultato positivo di quasi 3 milioni di euroIl Consiglio comunale di Soliera ha approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2025, che certifica la solidità finanziaria del Comune e la qualità della gestione delle risorse pubbliche. Il dato pi ... temponews.it Conti in ordine, Mario Michelino: «Ecco cosa causa più conflitti condominiali»Nuovo appuntamento settimanale con Conti in ordine, la rubrica di servizio de Il Mattino con Gerardo Ausiello che risponde alle domande dei lettori sui temi ... ilmattino.it Sei immobili, due terreni, quote di compartecipazione societarie, conti correnti: ammonta a 8 milioni di euro il valore dei beni sequestrati ad Antimo Cesaro - facebook.com facebook Il rallentamento dei conti di Byd (e anche della sua principale avversaria, Geely) non deve affatto rallegrare le Case occidentali: se il mercato cinese è ormai saturo, tutte le energie saranno utilizzate per accaparrarsi fette di quello europeo x.com