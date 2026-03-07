La Recanatese si prepara a una nuova sfida in Serie D, concentrandosi sull’accumulo di punti fondamentali per cambiare rotta alla stagione. La squadra ha intensificato gli allenamenti, sfruttando anche le belle condizioni meteorologiche. I giocatori si esercitano con impegno in vista delle partite imminenti, puntando a migliorare la classifica e a rafforzare la propria posizione.

Approfittando anche delle confortanti condizioni meteo la Recanatese lavora di buona lena in vista della ripresa del campionato, consapevole che ogni allenamento è, sostanzialmente, un’occasione per migliorarsi e cercare di imprimere quella svolta positiva alla stagione sempre auspicata ma mai effettivamente concretizzata, al di là di sporadici episodi. La Società ha cercato di porre rimedio ad un mercato estivo discutibile ingaggiando tre giocatori di ottimo livello per la categoria (seppur Nanapere, per vari problemi, ha "fatturato" infinitamente meno di quanto sperato), lo staff tecnico, con Giovanni Pagliari in primis, non perde occasione per manifestare una fiducia di fondo sulla ripresa della squadra, ribadendo che lo spessore tecnico giustifica almeno un moderato ottimismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie D. Recanatese, servono i punti per dare una svolta alla stagione

