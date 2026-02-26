Una nota figura della AEW ha recentemente aggiornato i fan sulla propria situazione di salute, condividendo un video sul suo profilo social. La persona in questione ha parlato della propria battaglia contro una grave malattia polmonare, offrendo uno sguardo diretto e sincero sulla propria esperienza. L'intervento ha attirato l'attenzione di molti spettatori e appassionati, desiderosi di conoscere meglio il suo percorso.

Rebel, star della AEW il cui vero nome è Tanea Brooks, ha condiviso un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. La wrestler, che sta affrontando una battaglia contro un linfoma polmonare, ha rivelato di trovarsi attualmente in una struttura di riabilitazione ospedaliera. Rebel e la diagnosi di linfoma polmonare primitivo. Lo scorso novembre, Rebel aveva reso noto di aver ricevuto una diagnosi di linfoma polmonare primitivo, una forma di tumore ai polmoni. All’epoca, i medici avevano indicato che il suo caso era considerato curabile. Da allora, la strada è stata tutt’altro che semplice per la star della AEW, che convive con problemi di salute gravi fin da maggio 2024, tra cui un disturbo neurologico funzionale che ha colpito la sua capacità di parlare e di muoversi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Rebel racconta la sua lotta contro il linfoma polmonare

