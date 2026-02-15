AEW | Fan critici con la firma delle ex IIconics Non sono da AEW

Jessica McKay e Cassie Lee, conosciute come le ex IIconics, hanno firmato con l’AEW, ma questa scelta ha generato molte polemiche sui social. I fan non sono d’accordo con l’ingresso delle due wrestler, ritenendo che non siano adatte alla compagnia. Le discussioni si sono accese subito dopo il debutto a House Rules, dove alcuni utenti hanno criticato la loro esperienza e il livello delle prestazioni sul ring. La questione ha diviso il pubblico dell’AEW, con commenti che evidenziano un roster troppo grande e una qualità che, secondo alcuni, non migliora con questa aggiunta.

Il debutto di Jessica McKay e Cassie Lee a House Rules ha scatenato una pioggia di critiche sui social: dal roster troppo ampio alla qualità sul ring, la firma delle ex WWE divide il pubblico della AEW Polemiche immediate sotto il post della AEW. Il tag team ex WWE e TNA ha pubblicato invece un post scrivendo "We are so Elite" facendo capire di aver firmato con la compagnia di Jacksonville e che non si è trattato di una comparsata una tantum. La notizia del debutto era già nell'aria, ma ora che le IInspiration sono ufficialmente parte del roster della AEW, la reazione dei fan racconta una storia ben diversa da quella che ci si aspetterebbe.